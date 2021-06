Le président Ilham Aliyev prend connaissance des conditions créées au palais de Gulustan après sa reconstruction VIDEO

Bakou, 24 juin, AZERTAC

Le magnifique palais de Gulustan à Bakou a été reconstruit en préservant son style architectural unique.

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et la première dame Mehriban Aliyeva ont pris connaissance des conditions créées après la reconstruction du palais de Gulustan.

Le palais de Gulustan avait été construit en 1979-1980 à l'initiative du leader national Heydar Aliyev. Il avait personnellement supervisé la construction du palais et avait régulièrement donné des instructions pour que les travaux de construction soient effectués à un niveau élevé. Le palais de Gulustan était considéré comme l'un des exemples architecturaux les plus modernes et uniques non seulement dans l'ex-Union soviétique, mais aussi dans un espace plus large. La construction de ce palais, qui embellit encore davantage l'ensemble architectural de Bakou, s'inscrivait dans une série de mesures prises par le leader national pour développer la capitale azerbaïdjanaise. Les éléments architecturaux nationaux de l'Azerbaïdjan avaient été largement utilisés dans l'architecture du palais.

Célèbre pour sa grandeur et son style architectural unique, le palais de Gulustan avait accueilli un certain nombre d'événements d'importance nationale et internationale. Parmi eux figurent la signature du « Contrat du siècle » et d'autres événements historiques. Au fil du temps, il avait fallu reconstruire le palais de Gulustan.

Sous la direction du président Ilham Aliyev, des mesures cohérentes sont prises dans le pays pour développer et moderniser les infrastructures sociales, embellir davantage les régions et la capitale, ainsi que préserver l'aspect historique de Bakou et restaurer les bâtiments historiques. La reconstruction du palais de Gulustan sur instruction du chef de l’Etat est également importante à cet effet.

La salle principale de 600 places du palais de Gulustan, ainsi que la salle « Cherg » (Orient) et celle de conférence ont été reconstruites. Ainsi, le palais ouvre ses portes aux visiteurs dans un nouveau style, mais en conservant sa couleur historique.

Situé dans la partie montagneuse de la capitale, le palais de Gulustan est l'un des plus beaux endroits pour voir le golfe de Bakou et la vue sur la ville. La reconstruction du palais de Gulustan contribuera sans aucun doute à la tenue d'événements internationaux de haut niveau en Azerbaïdjan dans la période post-pandémique.