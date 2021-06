Coronavirus: le variant Delta est désormais dominant au Royaume-Uni

Londres, 24 juin AZERTAC

Une augmentation de nouvelles contaminations au coronavirus est observée au Royaume-Uni.

Au cours de la dernière journée, 16 135 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 et 19 autres en sont décédées dans le pays. Le variant Delta est désormais dominant avec 75 000 nouveaux cas positifs, la raison en est la non-vaccination des jeunes.

Dans le même-temps, la campagne de vaccination suit son cours au Royaume-Uni. Plus de 43 millions de personnes ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid et plus de 31 millions d’autres ont été vaccinées entièrement.