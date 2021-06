Le Mexique représenté à un festival international de l’Université ADA

Bakou, 24 juin, AZERTAC

La culture et la cuisine du Mexique ont été présentées dans le cadre du 9e Festival international tenu à l'Université ADA.

Les visiteurs du festival ont pris connaissance de la culture et des traditions mexicaines, a-t-on appris auprès de l’ambassade du Mexique en Azerbaïdjan.

Rodrigo Labardini, ambassadeur du Mexique en Azerbaïdjan, a abordé les divers aspects de la culture et son rôle dans le rapprochement des peuples. Il a souligné l'importance des relations culturelles dans l'approfondissement de la compréhension mutuelle et de la coopération. Malgré la distance géographique entre le Mexique et l'Azerbaïdjan, les deux pays ont des valeurs communes : cuisine nationale, musique, littérature et autres valeurs.