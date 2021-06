Mehriban Aliyeva : Nous sommes infiniment reconnaissants à l’armée azerbaïdjanaise, à nos soldats et officiers

Bakou, 26 juin, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur sa page Instagram officielle une publication à l’occasion de la Journée des Forces armées azerbaïdjanaises, célébrée le 26 juin.

« Aujourd'hui, nous célébrons avec une grande fierté la Journée des Forces armées de la République d'Azerbaïdjan ! Nous célébrons avec des sentiments difficiles à exprimer par des mots. Nous sommes infiniment reconnaissants à l'armée azerbaïdjanaise, à nos soldats et officiers ! Nous vous remercions pour votre héroïsme, votre exploit, votre courage et votre endurance ! Pour la restauration de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan ! Pour l’exemple de servir fidèlement la patrie ! Vous êtes notre fierté ! En ce jour important, je commémore avec respect la mémoire de nos fils héroïques qui sont morts pour la patrie, et je souhaite beaucoup de patience à leurs parents et amis ! Je félicite sincèrement tous nos soldats et officiers et forme des vœux de bonne santé, de joie, d’amour et de bonheur pour eux, ainsi que de paix et de calme pour notre Azerbaïdjan natal ! », lit-on dans la publication de la première vice-présidente.