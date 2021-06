Le Directeur général de l’ICESCO : Notre partenariat médiatique avec l’AZERTAC sera un nouvel élan vers le développement de nos relations avec l'Azerbaïdjan

Bakou, 26 juin, AZERTAC

Notre partenariat médiatique avec l’AZERTAC constituera un nouvel élan pour développer encore davantage les relations de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) avec l’Azerbaïdjan, lit-on dans le message que le Directeur général de l’ICESCO, Dr Salim bin Mohammed AlMalik, a adressé à l’AZERTAC à la suite de la signature du mémorandum d’entente sur la coopération entre son organisation et l’agence de presse azerbaïdjanaise.

« L'ICESCO est fière de ses relations de haut niveau avec l'Azerbaïdjan. L’accueil par le président Ilham Aliyev de la délégation de l'ICESCO en visite en Azerbaïdjan en janvier dernier, ainsi que le fait que la première vice-présidente Mehriban Aliyeva soit une ambassadrice de bonne volonté de notre organisation, confirment une fois de plus la profondeur de nos relations.

L'ICESCO est intéressée par une coopération efficace et constructive, dans les domaines où elle est spécialisée, avec tous les ministères compétents, la Commission nationale azerbaïdjanaise, ainsi qu’avec les universités, les centres de recherche et l’AZERTAC », lit-on dans le message.

« Nous souhaitons que le mémorandum que nous avons signé avec l'AZERTAC crée de larges perspectives pour la coopération dans le domaine des médias, ainsi que pour la formation de journalistes et de représentants des médias en provenance d'Azerbaïdjan et des États membres de l'ICESCO, ainsi que la formation des compétences professionnelles », a-t-il été souligné dans le message.

Dr Salim bin Mohammed AlMalik a exprimé ses remerciements au personnel de l'AZERTAC pour la couverture des événements et des forums de l'ICESCO, ainsi que pour la précision et le grand professionnalisme dans la fourniture d'informations, et a déclaré qu'ils étaient prêts à commencer à mettre en œuvre des programmes de coopération conjoints.

L'ICESCO et l'AZERTAC avaient signé le 18 juin un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine des médias.