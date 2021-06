Le Commandant suprême des armées : C’est pour la première fois que nous célébrons la Journée des Forces armées comme un peuple vainqueur

Bakou, 26 juin, AZERTAC

Nous avons vengé nos martyrs sur le champ de bataille. J'ai répété à maintes reprises que le sang de nos martyrs serait vengé. Ça a été le cas. La Seconde guerre du Karabagh s’est terminée par la victoire complète de l'Azerbaïdjan, a déclaré Ilham Aliyev, président azerbaïdjanais et Commandant des armées, lors de sa rencontre avec un groupe de responsables et de militaires de l’armée azerbaïdjanaise à l’occasion de la Journée des Forces armées, célébrée le 26 juin.

« Le 26 juin, c’est la Journée des Forces armées. Nous célébrions cette journée chaque année. Divers événements étaient organisés. Chaque année, le 26 juin, lors des rencontres avec les militaires, j'ai dit qu'un jour nous retournerions dans nos terres natales et restaurerions notre intégrité territoriale. J'ai dit que si ce n'était pas possible par des négociations, nous allions résoudre le problème par des moyens militaires. C’est ce qui est arrivé. Les négociations de longue date n'ont donné aucun résultat et l'Azerbaïdjan a assuré son intégrité territoriale, la justice historique et le droit international sur le champ de bataille », a dit le président de la République.

« C’est pour la première fois que nous célébrons la Journée des Forces armées en tant qu'armée victorieuse, en tant que peuple vinqueur », a précisé le président azerbaïdjanais avec fierté, le qualifiant de réalisation historique. Il a dit qu’il n'y avait jamais eu une victoire aussi brillante dans l'histoire multiséculaire du peuple azerbaïdjanais.

« Nous avons mobilisé toutes nos forces, porté des coups écrasants à l'ennemi, l’avons vaincu, restauré la justice historique et l'intégrité territoriale de notre pays », a souligné le président Ilham Aliyev.