La Chine a mis en service la deuxième plus grande centrale hydroélectrique au monde

Pékin, 28 juin, AZERTAC

La centrale hydroélectrique Baihetan, la deuxième plus grande au monde en termes de capacité installée totale, est officiellement entrée en service dans le sud-ouest de la Chine, à la suite de la mise en opération de deux unités génératrices lundi.

La centrale hydroélectrique est située sur la rivière Jinsha, dans le cours supérieur du fleuve Yangtsé, à la frontière entre les provinces du Yunnan et du Sichuan, dans le sud-ouest du pays.

Possédant une capacité installée totale de 16 millions de kilowatts, la centrale hydroélectrique est équipée de 16 unités hydroélectriques disposant chacune d'une capacité d'un million de kilowatts, soit la plus grande capacité unitaire au monde.

Dans la centrale électrique souterraine, les deux premières unités fonctionnent de manière stable. Toutes les unités devraient être opérationnelles en juillet 2022 et produiront en moyenne plus de 62,4 milliards de kWh par an.

Une fois pleinement opérationnel, le projet de Baihetan devrait permettre d'économiser environ 19,68 millions de tonnes de charbon et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 51,6 millions de tonnes, celles de dioxyde de soufre de 170.000 tonnes et celles d'oxydes d'azote de 150.000 tonnes par an, selon la China Three Gorges Corporation (CTGC), bâtisseur de la centrale.

Xinhua