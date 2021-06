Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a téléphoné le 28 juin au Premier ministre géorgien Irakli Garibachvili.

Le Président Ilham Aliyev a présenté ses vœux à Irakli Garibachvili pour son anniversaire, lui a souhaité une excellente santé et plein succès dans ses activités.

Irakli Garibachvili a exprimé sa gratitude au Président azerbaïdjanais pour son attention et ses vœux.

Le Président Ilham Aliyev et le Premier ministre Irakli Garibachvili ont évoqué le développement réussi des relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie sur différents plans et se sont dits convaincus que les relations continueraient à se renforcer.

Au cours de la conversation, les discussions ont porté sur les divers aspects des relations bilatérales.