Le président Ilham Aliyev participe à l’inauguration de l’hôtel Courtyard by Marriott Baku VIDEO

Bakou, 29 juin, AZERTAC

L’hôtel Courtyard by Marriott Baku a ouvert ses portes.

La cérémonie a été marquée par la présence du président de la République Ilham Aliyev et de la première dame Mehriban Aliyeva.

L'hôtel Courtyard by Marriott Baku compte 365 chambres, restaurants, salles de conférences et d’autres infrastructures. La mise en service d'un complexe hôtelier aussi moderne contribue non seulement au développement du secteur non pétrolier en Azerbaïdjan, mais joue également un rôle important dans le développement de l’hôtellerie.

Il est à souligner que les mesures prises pour développer les infrastructures touristiques, y compris la mise en service d'hôtels modernes, jouent un rôle majeur pour assurer une transition plus réussie vers la phase post-pandémique en Azerbaïdjan.