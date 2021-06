Bakou, 30 juin, AZERTAC

La construction du plus grand radiotélescope du monde débutera le mois prochain en Australie.

L’observatoire géant de 2 milliards d’euros Square Kilometer Array (SKA) sera au moins 10 fois plus puissant que les télescopes existants. Les astronomes disent que cela les aidera à mener des recherches allant de la compréhension de la formation et de l’évolution des galaxies à la détection des signes biochimiques de la vie sur des planètes lointaines, selon les médias étrangers.

Les sept nations fondatrices de l’observatoire SKA ont déclaré mardi que le dossier technique et scientifique du projet et le financement étaient suffisamment sûrs pour que la construction puisse commencer. Les préparatifs de conception et d’ingénierie sont en cours depuis sept ans, et l’achèvement est maintenant prévu pour juillet 2029.

« Aujourd’hui, l’humanité fait un nouveau pas de géant en s’engageant à construire ce qui sera la plus grande installation scientifique de ce type sur la planète – pas seulement un mais les deux réseaux de radiotélescopes les plus grands et les plus complexes, conçus pour percer certains des secrets les plus fascinants de notre univers », a déclaré le professeur Philip Diamond, directeur général du SKA.