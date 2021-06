Le Fonds Karabagh Renaissance présente son nouveau projet

Bakou, 30 juin, AZERTAC

Le Fonds Karabagh Renaissance a présenté, mercredi 30 juin, son nouveau projet intitulé « Karabakh.Center ».

Les participants ont d'abord pris connaissance d’une exposition de photos illustrant les destructions commises par les Arméniens au Karabagh. Il a été souligné que la plupart des photos présentées ont été prises par des photojournalistes de l'AZERTAC.

Le ministre de l'Économie Mikayil Djabbarov, président du Conseil de surveillance du Fonds Karabagh Renaissance, ainsi que le président du Conseil d'administration du Fonds Karabagh Renaissance Rehman Hadjiyev, le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles Moukhtar Babaïev et la députée du Milli Medjlis Fatma Yildirim ont pris part à la présentation du nouveau projet.

Il est à noter que le Fonds Karabagh Renaissance est créé pour assurer une vie moderne et décente dans les territoires libérés, pour y effectuer des travaux de construction et de restauration, ainsi que pour soutenir un mode de vie sûr, une croissance durable de l’activité efficace et du développement dans tous les domaines.