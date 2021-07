Championnats d’Europe U20: l’équipe d’Azerbaïdjan de lutte termine 3e

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

Les championnats d’Europe U20 de lutte ont pris fin à Dortmund, en Allemagne.

L’équipe d’Azerbaïdjan (119 points) a terminé 3e avec 4 médailles, dont 3 en or et 1 en argent. La Russie (185 points) et la Turquie (126 points) ont complété le trio de tête.

Ainsi, Kenan Heïbetov (61 kg), Touran Baïramov (70 kg) et Djebraïl Hadjiyev (74 kg) ont décroché l’or. Aydin Ehmedov (125 kg) s’est satisfait de l’argent au championnat continental.