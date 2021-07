Le président Ilham Aliyev : Un bon climat d'investissement est l'une des principales conditions pour attirer les investisseurs

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

Aujourd'hui, il existe des zones franches dans différents pays du monde. Comme je l'ai mentionné, dans certains pays, cela est dû aux conditions naturelles et à la situation géographique. La pratique de la création des zones franches dans les pays sans accès à la haute mer n'a pas autant de succès. Nous avons étudié et analysé des expériences réussies et infructueuses, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans une interview accordée à la chaîne de télévision AzTV, suite à la cérémonie de pose de la première pierre de la Zone de libre-échange d’Alat.

Soulignant qu'aujourd'hui l'Azerbaïdjan a toutes les conditions préalables pour attirer les investisseurs dans cette zone, le chef de l'État a dit : « Je pense que, tout d'abord, la situation géographique de cette zone est favorable – elle est située au bord de la mer, à côté du port maritime. Au stade initial, la conception de 60 hectares de la superficie totale de la zone s’est déjà terminée. Cependant, elle couvre une superficie totale de 850 hectares. »

Le président a indiqué que l'Azerbaïdjan avait un très bon climat d'investissement. « Nous l'avons démontré à la fois lors de la mise en œuvre de projets pétroliers et gaziers, et à la suite de réformes dans d'autres domaines, un très bon climat d'investissement a été créé. Ce n'est pas un hasard si dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale, l'Azerbaïdjan était classé 28e sur 190 pays. C'est une grande réussite à l'échelle mondiale. Un bon climat d'investissement est, bien sûr, l'une des principales conditions pour attirer les investisseurs », a ajouté le président azerbaïdjanais.