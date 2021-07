Ilham Aliyev: L'idée d'établir la Zone de libre-échange d’Alat est basée sur notre politique

Bakou, 1er juillet, AZERTAC

L'idée d'établir la Zone de libre-échange d’Alat est basée sur notre politique. En particulier, les travaux menés pour développer le secteur non pétrolier ces dernières années ont donné une impulsion à la mise en place de cette zone, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans une interview accordée à la chaîne de télévision AzTV, suite à la cérémonie de pose de la première pierre de la Zone de libre-échange d’Alat.

« Nous avons vu que l'investissement dans le secteur non pétrolier était davantage fait par l'État ou les entreprises locales. Les entreprises étrangères ont tendance à investir davantage dans le secteur pétrolier et gazier. Par conséquent, je suis convaincu que la création de cette zone contribuera au développement du secteur non pétrolier de l'Azerbaïdjan, du secteur non pétrolier de l’économie nationale », a déclaré le chef de l’Etat.

Soulignant que l'infrastructure qui sera créée dans cette zone serait attrayante pour les investisseurs, le président azerbaïdjanais a dit : « Notre pays aura de nouvelles technologies, en outre, de nouveaux emplois seront créés, les salaires des citoyens azerbaïdjanais seront élevés, des produits compétitifs seront fabriqués ici et les opportunités d'exportation du secteur non pétrolier s'élargiront. Car si on observe la structure de notre produit intérieur brut, on voit que le secteur pétrolier n'est plus dominant. Cependant, si nous analysons les exportations, nous pouvons voir que les produits pétroliers et gaziers représentent la grande majorité de nos exportations. Par conséquent, l'un des facteurs importants a été la mise en œuvre de réformes et l'attirance d'investisseurs étrangers, notamment dans le secteur industriel. Bien sûr, cette idée, nous l’avons discutée depuis longtemps. Mais il fallait choisir le bon moment pour mettre en œuvre ce projet. Nous devions y être prêts, et je pense que nous y sommes prêts aujourd'hui. »