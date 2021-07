Les ministères des affaires étrangères azerbaïdjanais et kirghiz signent un programme de coopération

Bakou, 2 juillet, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu le 2 juillet avec son homologue kirghiz Rouslan Kazakbaïev, en visite officielle en République d’Azerbaïdjan.

Lors de l’entretien élargi aux délégations des deux pays, les discussions ont porté sur les questions figurant à l’agenda de la coopération bilatérale entre l’Azerbaïdjan et le Kirghizistan, la coopération au sein des organisations internationales, ainsi que la sécurité régionale.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a dit que les liens historiques, culturels et religieux entre les peuples azerbaïdjanais et kirghiz constituaient la base des relations entre les deux pays, soulignant avec satisfaction le développement des relations bilatérales d'amitié et de coopération. Il a ajouté que les échanges de visites de haut niveau entre les deux pays donnaient une impulsion au développement des relations. Le ministre azerbaïdjanais a souligné que le côté azerbaïdjanais appréciait hautement le soutien du Kirghizistan, un pays ami, à la juste position de l'Azerbaïdjan basée sur le droit international.

Le ministre Rouslan Kazakbaïev a abordé les liens historiques et les relations de fraternité entre le Kirghizistan et l'Azerbaïdjan, mettant en valeur le développement réussi des relations sur les plans bilatéral et multilatéral. Evoquant que son pays accordait de l'importance aux relations avec l'Azerbaïdjan, le ministre kirghize des Affaires étrangères a déclaré qu'ils sont intéressés à porter les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique.

Les ministres ont discuté des nombreux aspects de l'agenda bilatéral, de l'élargissement des liens économiques et commerciaux, de la coopération en matière de transport et de transit, notamment l'attirance des investisseurs dans la Zone de libre-échange d'Alat, ainsi que des perspectives de la coopération dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, de l'humanitaire, de la culture et de l'éducation. L'importance de soutenir les activités de la Commission intergouvernementale et d'organiser des forums d'affaires a été mise en valeur.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé son homologue de la situation établie dans la région après le conflit, en particulier des dégâts provoqués au cours des décennies dans les territoires libérés, la destruction du patrimoine historique et culturel, des grands dommages causés à l'environnement, ainsi que de la menace des mines terrestres. Il a également donné des informations sur les travaux de restauration et de construction effectués dans les mêmes territoires.

Les parties ont aussi procédé à un échange de vues sur les opportunités d'élargir la coopération bilatérale et la célébration, l'année prochaine, du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.

A l'issue de l’entretien, les ministres ont signé le « Programme de coopération entre le ministère des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan et le ministère des Affaires étrangères de la République kirghize pour 2021-2022 ».