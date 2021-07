Le Secrétaire général de l’ONU nomme Vladanka Andreeva coordonnatrice résidente des Nations Unies en Azerbaïdjan

Bakou, 3 juillet, AZERTAC

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a nommé le 1er juillet Vladanka Andreeva provenant de la Macédoine du Nord, au poste de Coordonnatrice résidente des Nations Unies en Azerbaïdjan, avec l’approbation du Gouvernement du pays hôte, selon le site officiel de l’ONU.

Mme Andreeva a acquis 21 ans d’expérience dans les domaines du développement international, de la coordination humanitaire, du plaidoyer et de la création de partenariats dans le cadre de multiples affectations en Europe et en Asie, au sein de l’ONU et d’autres organisations. Dans le cadre de ses fonctions les plus récentes à l’ONU, elle a occupé le poste de Directrice de pays pour le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) au Cambodge et a dirigé le Groupe de travail spécial de l'équipe de pays des Nations Unies chargé de la préparation et de la riposte à la COVID-19. Avant cela, elle a piloté, en qualité de Conseillère en interventions stratégiques pour le Bureau régional de l’ONUSIDA pour l’Asie-Pacifique, les efforts visant à renforcer la mise en œuvre de programmes de pays fondés sur des données probantes, tenant compte des questions de genre et axés sur les droits de l’homme. Avant d’occuper cette fonction, elle a été chef d’équipe pour le suivi et l’évaluation à l’ONUSIDA, au Vietnam. Mme Andreeva a également travaillé pour le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en tant que Conseillère pour les politiques pour l’Europe et la Communauté d’États indépendants et a servi comme Conseillère du Coordonnateur résident des Nations Unies en Macédoine du Nord. Elle a occupé ce poste après avoir travaillé pour l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), toujours en Macédoine du Nord.

Avant de rejoindre les Nations Unies, Mme Andreeva a travaillé pour l’organisation à but non lucratif Pharmaciens sans frontières et a coordonné la fourniture de l’aide humanitaire aux réfugiés.

Elle est titulaire d’une licence en médecine dentaire et d’un master en santé publique de l’Université Saints-Cyrille-et-Méthode de Skopje, en Macédoine du Nord.