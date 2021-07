Le président Ilham Aliyev a félicité son homologue américain pour la fête nationale de son pays

Bakou, 3 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé une lettre de félicitations à son homologue américain Joe Biden à l’occasion du Jour de l’Indépendance, fête nationale des Etats-Unis.

« À l'approche du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République d'Azerbaïdjan et les États-Unis d'Amérique, nos liens de partenariat, stratégiques par nature dans différents domaines, la dynamique de croissance de nos relations bilatérales est gratifiante », a écrit le président azerbaïdjanais dans sa lettre.

« Les projets énergétiques à grande échelle, le renforcement de la paix et de la sécurité internationale, la lutte contre le terrorisme et une coopération étroite au sein de la mission Resolute Support de l'OTAN en Afghanistan sont les domaines essentiels qui caractérisent les relations de l'Azerbaïdjan avec les États-Unis. Nous apprécions hautement le soutien des États-Unis pour la diversification des voies d'approvisionnement énergétique et la réalisation réussie du Corridor gazier Sud en particulier.

Comme vous le savez, la Guerre patriotique de 44 jours de l'année dernière, a mis fin à l'occupation par l’Arménie des territoires azerbaïdjanais internationalement reconnus, l'intégrité territoriale de notre pays a été restaurée et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU ont été appliquées.

La fin du conflit a créé une nouvelle réalité géopolitique dans la région, et le terrain favorable a émergé pour une paix durable, une relance économique et une coopération régionale. Compte tenu de cette réalité, je pense que les États-Unis peuvent apporter une contribution significative à l'établissement d'une paix durable et à l'instauration d'un climat de confiance entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sur la base du respect mutuel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'inviolabilité des frontières.

Actuellement, des travaux de restauration et de reconstruction sont menés dans les territoires libérés. Nous aimerions voir des entreprises américaines aussi comme partenaires dans ce processus », a souligné le chef de l’Etat.

« Je crois que grâce à nos efforts conjoints, les relations amicales et coopératives entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis continueront de se développer et de se renforcer conformément aux intérêts de nos peuples », a conclu le président Ilham Aliyev.