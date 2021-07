L'Arménie a remis à l'Azerbaïdjan des cartes des mines posées dans les régions de Fuzouli et Zenguilan

Bakou, 4 juillet, AZERTAC

« Le 3 juillet 2021, à l'initiative de la Fédération de Russie, l'Arménie a remis à l'Azerbaïdjan des cartes d'environ 92 000 mines antichars et antipersonnel posées pendant l'occupation dans les régions de Fuzouli et de Zenguilan », rapporte dans un communiqué le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères.

« Nous exprimons notre gratitude à Rustam Mouradov, commandant du contingent russe de maintien de la paix temporairement déployé sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan, pour ses services de médiation dans la mise en œuvre de l'initiative humanitaire visant à obtenir des cartes des mines.

L'obtention des cartes des mines permettra de sauver la vie et la santé des dizaines de milliers de nos concitoyens, ainsi que des démineurs, et d'accélérer les projets de reconstruction, dont la première pierre a été posée par le président de la République Ilham Aliyev dans les territoires libérés de l'occupation, et le retour des personnes déplacées internes.

Dans un geste humaniste, la partie azerbaïdjanaise a remis à l'Arménie 15 personnes d'origine arménienne, qui ont été emprisonnées par le verdict du tribunal et la durée de la peine imposée a expiré », selon le communiqué du ministère.