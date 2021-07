Caire : le lancement de la réunion préparatoire de la 8ème Conférence ministérielle de l’OCI sur les femmes

Bakou, 6 juillet, AZERTAC

Les travaux de la réunion des hauts fonctionnaires préparatoire à la 8ème session de la Conférence ministérielle de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) sur les femmes, organisée par l'Egypte sous le thème "Préserver les acquis de l'égalité des sexes et autonomiser les femmes à la lumière de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences", ont débuté ce mardi 8 juillet 2021, sous les auspices du président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi.

Le Secrétaire général adjoint de l'OCI pour les affaires humanitaires, culturelles et sociales, l'Ambassadeur Tariq Ali Bakhit, a souhaité la bienvenue aux participants venus malgré les restrictions de voyage, qui exprime leur attachement au programme lié à la promotion de l’autonomisation des femmes, notant que le grand nombre de participants reflète la volonté des dirigeants des Etats membres de l'OCI de travailler conjointement pour contribuer à renforcer le rôle des femmes dans le monde islamique et ailleurs.

L’Ambassadeur Bakheet a ajouté que l'OCI salue le rôle des femmes résilientes dans des conditions difficiles, en particulier celles qui continuent de jouer des rôles héroïques face au mépris, à l'injustice, à l'oppression et à l'occupation, appelant les Etats membres à redoubler d'efforts pour soutenir les femmes sous occupation et dans les zones de crises et de conflits armés.