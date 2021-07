La Commission de démarcation conjointe Azerbaïdjan-Russie a tenu sa 9e réunion

Bakou, 9 juillet, AZERTAC

La neuvième réunion de la Commission de démarcation conjointe Azerbaïdjan-Russie s'est tenue à Bakou du 6 au 9 juillet.

La réunion a été marquée par la présence de Khalaf Khalafov, vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères et représentant spécial du président de la République d'Azerbaïdjan pour les affaires frontalières et de la mer Caspienne, et Amir Bilyalitdinov, chef de la délégation russe auprès de la Commission de démarcation conjointe Azerbaïdjan-Russie.

Les questions liées à la poursuite du processus de démarcation ont fait l’objet de discussions, les documents requis pour la conduite et l'organisation de la démarcation sur le terrain ont été approuvés en marge de la réunion, a-t-on appris auprès du service de presse du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères.