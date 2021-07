Les représentants du corps diplomatique en Azerbaïdjan arrivent à Choucha

Choucha, 9 juillet, AZERTAC

Les représentants du corps diplomatique accrédité en Azerbaïdjan, ainsi que des ambassadeurs étrangers, des attachés militaires et des chefs d'organisations internationales dans le pays sont arrivés ce vendredi à Choucha.

Au cours de la visite, les diplomates étrangers visiteront un certain nombre de monuments historiques, religieux et architecturaux, y compris la place du centre-ville de Choucha, les mosquées Saatly, Youkhary Gövheragha et Achagy Gövheragha, la source Khan qizi, les remparts de la forteresse de Choucha, les vestiges du palais du khan Panahali et l’église Gazantchy.