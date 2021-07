Covid-19 : un record de cas positifs en Corée du Sud

Pékin, 10 juillet, AZERTAC

La Corée du Sud, confrontée actuellement à la quatrième vague de la pandémie, enregistre un record de contaminations quotidiennes depuis trois jours consécutifs.

Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies du pays, 1 378 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 hier en Corée du Sud.

Il est à souligner que la campagne de vaccination anti-Covid suit son cours en Corée du Sud. Le gouvernement vise à vacciner plus de 70% de la population d'ici novembre, créant ainsi une immunité de masse. Jusqu'à présent, 30,3% de la population de 52 millions d'habitants ont reçu la première dose du vaccin et 11,3% la deuxième dose. Les vaccins AstraZeneca, Pfizer, Moderna et Janssen sont utilisés dans la vaccination de masse.