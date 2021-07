Les dirigeants des confessions religieuses de l’Azerbaïdjan effectuent une visite à Choucha

Choucha, 10 juillet, AZERTAC

Les dirigeants des confessions religieuses de l’Azerbaïdjan ont effectué, sous la direction du chef de la Direction des Musulmans du Caucase, cheikh-ul-islam Allahchukur Pachazadé, une visite dans la ville de Choucha samedi 10 juillet.

Au cours de la visite de deux jours, les chefs des confessions religieuses visiteront un certain nombre de monuments religieux et culturels à Choucha et prendront connaissance des travaux de restauration en cours.