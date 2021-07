28 ans s’écoulent depuis la fondation de TURKSOY

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

L’Organisation internationale pour la culture turque (TURKSOY) fête son anniversaire aujourd’hui.

Le secrétaire général de TURKSOY est Düsen Kaseinov, ancien ministre de la Culture du Kazakhstan. TURKSOY a son secrétariat général à Ankara, en Turquie.

Cette organisation a été fondée par un traité signé par les ministres de la Culture de l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l’Ouzbékistan, du Turkménistan et de la République de Turquie. Par la suite, la République turque de Chypre du Nord, les Républiques autonomes rattachées à la Fédération de Russie comme le Tatarstan, la Bachkirie, la République de l’Altaï, la République de Sakha, le Touva et la Khakassie ainsi que la République autonome locale de Gagaouzie rattachée à la Moldavie, ont rejoint TURKSOY à titre de membre observateur. TURKSOY est composée de six membres fondateurs et de huit membres observateurs, soit un total de quatorze membres.