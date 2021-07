Le président azerbaïdjanais félicite son homologue italien pour le titre de champion d’Europe de l’équipe italienne

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé une lettre de félicitations au président italien Sergio Mattarella à l'occasion du titre de champion d'Europe de l'équipe italienne.

Le chef de l'Etat a chaleureusement félicité le président et le peuple italien ami en son nom et au nom du peuple azerbaïdjanais.

« J'adresse mes sincères félicitations aux footballeurs italiens qui ont fait preuve d'une grande habileté, d’une forte détermination, d'une volonté invincible dans tous les matchs du Championnat d'Europe et qui ont remporté ce titre pour la deuxième fois de leur histoire, et je leur souhaite une bonne continuation.

Je suis convaincu que nous poursuivrons nos efforts fructueux pour élargir les relations amicales traditionnelles entre l'Azerbaïdjan et l'Italie, pour approfondir notre coopération mutuellement bénéfique et notre partenariat stratégique.

Me joignant à votre joie en ces moments remarquables, je vous souhaite bonne santé et bonheur, et prospérité au peuple ami.