Hikmet Hadjiyev: La politique étrangère de l'Azerbaïdjan continuera de se concentrer sur le maintien de la paix et de la sécurité

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

Cette cérémonie coïncide avec la date d'un autre acte d'agression de l'Arménie commise à la frontière d’Etat en direction de la région azerbaïdjanaise de Tovouz il y a un an. Les forces armées azerbaïdjanaises ont répondu aux provocations militaires de l'ennemi et à la suite de la Guerre patriotique de 44 jours, la victoire que l’armée azerbaïdjanaise a remportée sous la direction du président Ilham Aliyev est entrée dans l’histoire du pays, a dit Hikmet Hadjiyev, chef du Département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle et assistant du président de la République d’Azerbaïdjan, lors de la cérémonie d’ouverture de la semaine de diplomatie portant sur la Guerre patriotique de 44 jours et la politique étrangère d’après-guerre de l’Azerbaïdjan.

L'assistant du président a souligné que les principales tâches de l’Azerbaïdjan étaient de reconstruire les territoires libérés de l’occupation, de les déminer et ainsi d'assurer le retour sûr et digne des personnes déplacées dans leurs foyers.

Hikmet Hajiyev a déclaré que la politique étrangère de l'Azerbaïdjan, basée sur les intérêts nationaux, continuerait de se concentrer sur le maintien de la paix et de la sécurité dans la région et dans le monde, ainsi que sur le droit international.