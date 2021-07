Le président Ilham Aliyev reçoit le vice-Premier ministre de la Fédération de RussieVIDEO

Bakou, 13 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu mardi 13 juillet le vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, Alexeï Overtchouk.

Le vice-Premier ministre russe Alexeï Overtchouk a transmis les salutations du président russe Vladimir Poutine au chef de l'Etat azerbaïdjanais. Le président Ilham Aliyev a remercié le président russe pour ses salutations et lui a demandé de transmettre les siennes à son homologue russe, Vladimir Poutine.

Au cours de la rencontre, les travaux du groupe de travail trilatéral présidé par les vice-premiers ministres azerbaïdjanais, russe et arménien ont fait l’objet de discussions.

Les parties ont également abordé les relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et la Russie et se sont déclarées satisfaites de l'augmentation du chiffre d'affaires commercial et des exportations de produits agricoles de l'Azerbaïdjan vers la Russie. Les questions liées à la poursuite de l'amélioration du fonctionnement des postes de contrôle frontaliers à la frontière azerbaïdjano-russe ont été discutées. Il a été souligné que le processus d'expansion du transit par le corridor Nord-Sud était très actif.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur les perspectives de coopération dans les domaines du commerce, de l'économie, des transports et d'autres.