Environ 3 millions de cas positifs du Covid-19 enregistrés en une semaine dans le monde

Bakou, 14 juillet, AZERTAC

La semaine dernière, environ 3 millions de contaminations au Covid-19 et plus de 55 000 décès ont été enregistrés dans le monde. Selon le rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas positifs a augmenté en une semaine de 10% par rapport aux sept jours précédents, et celui de morts a augmenté de 3%.

« Du 5 au 11 juillet, le nombre total de nouveaux cas a augmenté de 10 % par rapport à la semaine précédente et a atteint près de 3 millions de personnes », indique le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'OMS.

Au cours de la même période, plus de 55 000 personnes sont décédées du coronavirus, soit 3% de plus que la semaine précédente.

Du 5 au 11 juillet, 2 996 465 cas et 55 830 décès ont été confirmés dans le monde. Au total, plus de 188 622 000 personnes ont été infectées par le Covid-19 et plus de 4 65 000 autres en sont décédées dans le monde, selon le worldometer.