Le président azerbaïdjanais signe un décret portant création du Fonds de développement de l’éducation

Bakou, 14 juillet, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a signé un décret portant création du Fonds de développement de l'éducation relevant du ministère de l'Éducation de la République d'Azerbaïdjan.

Selon le décret, le Cabinet des ministres est chargé de créer le Fonds de développement de l'éducation avec le statut d'entité publique relevant du ministère de l'Éducation dans un délai d'un mois et d'en informer le Président de la République d'Azerbaïdjan.

Le Fonds de développement de l'éducation est une entité publique qui finance des programmes et des projets visant le développement du système éducatif de la République d'Azerbaïdjan et aide à adapter la base matérielle et technique des établissements d'enseignement publics aux exigences modernes.