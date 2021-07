Le footballeur Gianluigi Donnarumma signe un contrat avec le Paris Saint-Germain

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

Le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma, élu meilleur joueur du 16e Championnat d'Europe de football, a signé un contrat de cinq ans avec le club français Paris Saint-Germain.

« Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters. », a dit Gianluigi Donnarumma, selon le site officiel du club.