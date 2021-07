Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a téléphoné aujourd’hui à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à l'occasion de l'anniversaire d’une tentative de coup d'État du 15 juillet en Turquie.

Tout d'abord, le chef de l'Etat a rendu hommage à la mémoire des personnes tombées en martyrs à cette époque. Le président Ilham Aliyev a déclaré que la détermination et le grand leadership de Recep Tayyip Erdogan avaient joué un rôle exceptionnel dans la prévention de cette tentative de coup d'État perfide contre l'État et le peuple turc.

Le président de la République a souligné la solidarité du peuple avec Recep Tayyip Erdogan dans ces jours historiques qui était un exemple clair de l'altruisme du peuple turc pour son Etat.

Aujourd’hui, comme à l'époque de la tentative de coup d'État du 15 juillet, l'Azerbaïdjan se tient aux côtés de la Turquie amie et fraternelle, a indiqué Ilham Aliyev.

Il s’est dit convaincu que l'unité étroite entre les deux pays et peuples continuerait à se renforcer.

Recep Tayyip Erdogan a remercié le président azerbaïdjanais pour son appel et son attention, et il s’est dit convaincu à son tour que l'unité et la fraternité Turquie-Azérbaïdjan seront toujours renforcées.