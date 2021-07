Inondations en Allemagne: plusieurs personnes sont portées disparues

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

L'ouest de l'Allemagne est frappé par des pluies diluviennes. Des routes et des maisons sont inondées. Au moins 19 morts. Les secours s'organisent, selon le site de la Deutsche Welle.

Ces pluies diluviennes ont fait déborder des rivières, arraché des arbres, inondé des routes et des maisons. Les transports ferroviaires, routiers et fluviaux sont perturbés et le trafic maritime a été suspendu sur le Rhin.

Au moins 19 personnes ont trouvé la mort et des dizaines d’autres sont portées disparues dans l'ouest du pays à la suite de ces pluies diluviennes. Un bilan qui pourrait hélas s'alourdir.

Dans la commune de Schuld, située dans la région viticole d’Ahrweiler, au sud de Bonn, où six maisons en bord de rivière se sont effondrées, la police dénombre entre 50 et 60 disparus. Quatre personnes sont mortes dans cette localité et d'autres maisons menacent de s'écrouler, selon la police de Coblence (Rhénanie-Palatinat).

Plus au nord, dans la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, deux pompiers sont morts en intervention, tandis que deux hommes ont été noyés dans leur cave inondée.

Dans cette région, la plus peuplée d'Allemagne, 135.000 foyers étaient privés d'électricité ce mercredi 14 juillet. Faute de courant, les autorités ont entrepris d'évacuer les près de 500 patients de la clinique de Leverkusen.

Les secours tentent d'évacuer les sinistrés, dont beaucoup se sont réfugiés sur le toit des maisons. Mais de nombreux accès sont bloqués, compliquant les opérations.

Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux si possible et à « se déplacer dans les étages supérieurs si nécessaire ».