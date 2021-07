La chancelière Angela Merkel est bouleversée par la gravité des intempéries en Allemagne

Berlin, 16 juillet, AZERTAC

La chancelière allemande Angela Merkel, en visite aux États-Unis, s’est dite très profondément touchée par les inondations qui ont ravagé l’Allemagne, faisant plusieurs morts.

Même si je me trouve physiquement à Washington, je me sens proche des habitants des zones inondées de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie du Nord-Westphalie, a dit la chancelière devant les journalistes.

La Belgique, où les intempéries ont causé une dizaine de décès, a également subi d’importants dégâts, tout comme le Luxembourg et les Pays-Bas.