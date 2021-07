Lancement du Réseau international ICESCO des plateformes numériques de la culture, des arts et du patrimoine

Le Caire, 16 juillet, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a lancé jeudi dernier le « Réseau internationale ICESCO des plateformes numériques de la culture, des arts et du patrimoine », relevant du programme « Routes de l’ICESCO vers l’avenir ». Ce réseau vise à accroitre le niveau culturel des jeunes du monde islamique en fournissant un certain nombre de supports artistiques, littéraires et scientifiques, ainsi qu’à renforcer les capacités des femmes et des jeunes en encourageant l’entrepreneuriat culturel, selon le site officiel de l’ICESCO.

Lors d’une réunion rassemblant des dirigeants et des experts de l’ICESCO à son siège à Rabat, un certain nombre de jeunes stagiaires du Secteur de la Culture et de la Communication de l’Organisation ont présenté les composantes dudit Réseau. À la suite de cette présentation, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a salué les efforts déployés par les dirigeants, les experts et les jeunes stagiaires, en les appelant tous à poursuivre les efforts pour valoriser le patrimoine, les arts et la littérature dans le monde islamique, ainsi que promouvoir les industries culturelles créatives et les métiers artisanaux, qui représentent la civilisation et la culture islamiques comme il se doit.

Il s’est également félicité de ce Réseau qui incarne la nouvelle vision de l’ICESCO reposant sur l’anticipation du futur, et la promotion de la protection du patrimoine islamique étant donné son rôle dans la préservation de l’identité et le renforcement du développement durable.

Le Réseau international ICESCO des plateformes numériques de la culture, des arts et du patrimoine se compose de deux catégories ; la première porte sur les programmes internationaux ICESCO des arts, qui comprend le Fonds ICESCO de l’intelligence créative, la Bibliothèque numérique, le Centre du cinéma et de la photo « ICESCO Web-TV » , une plateforme interactive de l’intelligence créative et des industries culturelles, une plateforme interactive des jeunes, et une plateforme de créations des jeunes.

La deuxième catégorie comprend le Centre ICESCO des arts, qui se compose de : portail ICESCO du patrimoine dans le monde islamique ; musée virtuel ; opéra virtuel ; maison des lettres ; musée ICESCO de l’art moderne ; plateforme du forum de l’ICESCO qui permet l’interaction entre les penseurs, universitaires, chercheurs et créateurs à travers le monde.

Il convient de préciser que ces plateformes numériques uniques ont été créées par un groupe de jeunes stagiaires créatifs à l’ICESCO, sous la supervision d’experts de l’Organisation dans les domaines y afférents. Ce travail relève de la stratégie de l’ICESCO et ses plans de formation, qualification et renforcement des capacités des jeunes, ayant donné lieu auparavant au lancement d’un certain nombre d’incubateurs de leadership pour inculquer aux jeunes du monde islamique les futures compétences de leadership requises dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture.