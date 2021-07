BP et ses partenaires ont investi jusqu’à ce jour plus de 78,5 milliards de dollars en Azerbaïdjan

Bakou, 16 juillet, AZERTAC

La compagnie pétrolière britannique BP et ses partenaires ont investi jusqu'à présent plus de 78,5 milliards de dollars américains dans des projets en Azerbaïdjan.

Depuis 28 ans, BP a mis en œuvre de manière sûre, efficace et fiable de projets géants en Azerbaïdjan pour la prospection, le développement et le transport du pétrole et du gaz du secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne.

La compagnie BP emploie actuellement plus de 2 400 employés nationaux en Azerbaïdjan, ce qui représente environ 90 pour cent de la main-d'œuvre qualifiée de l'entreprise, selon un rapport de « BP Azerbaïdjan ».

La compagnie pétrolière britannique BP et ses partenaires ont investi environ 4,2 millions de dollars dans la mise en œuvre des programmes sociaux en Azerbaïdjan au cours de l'année 2020.

La compagnie BP et ses partenaires ont jusqu'à présent investi environ 94 millions de dollars dans des programmes de développement social en Azerbaïdjan.