UNESCO : la 44e session élargie du Comité du patrimoine mondial lancée en Chine

Pékin, 17 juillet, AZERTAC

La 44ème session du Comité du patrimoine mondial s'est ouverte le 16 juillet à Fuzhou (Chine) au Fuzhou Strait Culture and Art Center, et se poursuit en ligne jusqu'au 31 juillet. Au cours de cette session, les 21 membres du Comité examineront notamment l'état de conservation de 255 sites déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, dont 53 figurent également sur la Liste du patrimoine mondial en péril, selon le site officiel de l’UNESCO.

Dans son discours d’ouverture, la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré « Alors que le cinquantenaire de la Convention de 1972 approche, cette session est l’occasion de regarder la mise en œuvre de la Convention avec les yeux grands ouverts, depuis les processus d’inscription et le suivi de conservation jusqu’à son impact sur les populations locales. »

L'importance de préserver le patrimoine mondial a été soulignée par Son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, qui, dans son message de félicitations, a déclaré « Mieux préserver, hériter et exploiter ces précieux trésors est notre responsabilité collective. »

Le Comité du patrimoine mondial est responsable de la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial et aide les pays du monde entier à préserver les sites du patrimoine mondial. La session de cette année combine les travaux de 2020 et 2021, la réunion annuelle prévue en 2020 ayant été reportée en raison de la pandémie de COVID-19. Les points clés qui seront abordés comprennent la mise à jour du document d'orientation sur les impacts du changement climatique sur le patrimoine mondial, et l'achèvement réussi des rapports périodiques, un mécanisme de suivi de la conservation de base, dans les pays des régions Afrique et arabe.

À partir du 24 juillet, le Comité du patrimoine mondial examinera les sites proposés pour inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, en commençant par les propositions d'inscription qui n'ont pas pu être examinées l'année dernière. Il y a actuellement 39 sites proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial (six naturels et 33 culturels).