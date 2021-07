Les exportations azerbaïdjanaises de pétrole et de produits pétroliers ont baissé en six mois

Bakou, 17 juillet, AZERTAC

13 millions 545,8 mille tonnes de pétrole brut et de produits pétroliers à base de minéraux bitumineux ont été exportées depuis l'Azerbaïdjan en janvier-juin 2021. La valeur du pétrole et des produits pétroliers exportés en six mois a totalisé 5 milliards 743,6 millions de dollars américains, rapporte dans un communiqué le Comité national des Douanes.

Il est à noter que 15 millions 343,4 mille tonnes de pétrole brut et de produits pétroliers avaient été exportées depuis l'Azerbaïdjan durant la même période de l’année passée et le coût de ces exportations avait été de 5 milliards 339,4 millions de dollars.