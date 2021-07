Vœux du président de la République aux Azerbaïdjanais pour l’Aïd al-Adha

Bakou, 17 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé ses vœux au peuple azerbaïdjanais, ainsi qu’aux Azerbaïdjanais vivant à l’étranger à l'occasion de l'Aïd al-Adha, symbole de l'unité, de la solidarité et de la fraternité des musulmans du monde entier.

Dans le message de félicitations, il est souligné que les musulmans se montrent prêts à faire toutes sortes de sacrifices sur le chemin de la Vérité et pour les actions nobles et sentent la joie d’être proche du Tout-Puissant pendant la fête de l'Aïd al-Adha, qui appelle les gens à l'humanisme, à la compassion et à l'unité.

« La civilisation islamique, qui constitue une grande étape de la culture humaine, a joué un rôle exceptionnel dans la formation de la vision du monde et le développement culturel national de notre peuple, et les traditions islamiques progressistes et les valeurs morales et spirituelles ont toujours été respectées en Azerbaïdjan. Comme l'un des centres historiques et culturels du monde islamique, l'Azerbaïdjan a apporté des contributions exceptionnelles à la culture et au développement de la pensée scientifique et philosophique au monde.

Chers frères et sœurs,

Pendant ces jours qui précèdent la fête sacrée, nous nous souvenons avec un profond respect de la mémoire de nos enfants héroïques qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et l'intégrité territoriale de notre patrie. Notre peuple n'oubliera jamais nos martyrs et leurs familles et les anciens combattants seront entourés de l'attention constante de l'État. Je suis convaincu que les prières faites pour le bien-être et la prospérité de notre pays, les sacrifices d’animaux effectués avec l'esprit de victoire suscité par la libération de nos terres et avec gratitude envers Allah renforceront encore davantage l'esprit de solidarité nationale et spirituelle dans notre société, deviendront une célébration des bonnes actions, de la compassion et de la miséricorde.

Tout en espérant que vos prières et intentions seront exaucées auprès du Tout-Puissant, une fois encore je forme des vœux de bonheur pour vous tous, de paix et d'abondance pour vos familles.

Bonne fête de l’Aïd al-Adha ! », lit-on dans le message du président azerbaïdjanais.