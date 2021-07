La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a félicité le peuple azerbaïdjanais à l'occasion de l'Aïd al-Adha

Bakou, 20 juillet, AZERTAC

La première vice-présidente de la République Mehriban Aliyeva a partagé sur sa page Instagram officielle une publication à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

L'AZERTAC présente le texte intégral de la publication :

« Chers compatriotes,

Je félicite sincèrement tout le peuple azerbaïdjanais et les musulmans du monde à l'occasion de l'Aïd al-Adha !

J'exprime ma solidarité avec tous vos bons vœux et intentions, et je souhaite à chacun de vous une excellente santé, un amour inépuisable, une bonne humeur et des moments pleins de joie et de bonheur. Qu’Allah accepte toutes vos prières et vos sacrifices, accorde la santé et le bonheur à tous ! Que Dieu accorde la paix, la tranquillité et les jours heureux à tous les pays ! Je commémore avec respect la mémoire des fils héroïques de notre peuple, tombés en martyrs pour la Patrie, et souhaite la patience à leurs familles et à leurs proches. Que Dieu Tout-Puissant protège toujours notre monde ! »