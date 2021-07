Australie: les JO d'été 2032 se dérouleront à Brisbane

Bakou, 22 juillet, AZERTAC

Le Comité international olympique a annoncé, mercredi dernier, que la ville australienne de Brisbane accueillera les Jeux olympiques d'été de 2032, lors de sa réunion tenue à Tokyo, selon l’agence Anadolu.

« Le Comité a l'honneur d'annoncer que la ville australienne de Brisbane a décroché l’organisation des JO d’été de 2032 », a déclaré le président du Comité international olympique Thomas Bach, à l'issue du vote.

Brisbane est devenue la troisième ville australienne à accueillir les Jeux, après Melbourne en 1956 et Sydney en 2000.

L'Australie est également devenue le deuxième pays au monde après les États-Unis à accueillir les Jeux Olympiques dans trois villes différentes.

Brisbane a surpassé de nombreuses villes qui ont participé à la compétition pour accueillir les Jeux olympiques de 2032, notamment Doha, Budapest, Shanghai et la région de la vallée de la Ruhr en Allemagne.

En juin, le Comité international de 15 membres du Comité exécutif a choisi à l'unanimité Brisbane comme seul candidat pour l'édition 2032.

Brisbane est l'une des villes les plus prisées d'Australie. Une destination de prédilection pour les touristes, et a été maintes fois félicitée par le Comité international olympique pour sa forte proportion d'installations existantes, son expertise dans l'organisation d'événements majeurs et son beau temps.