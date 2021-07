Visite de l’aéroport de Naftalan

Naftalan, 22 juillet, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a visité l’aéroport de Naftalan jeudi 22 juillet.

Le chef de l’Etat a été informé de l’aéroport.

Il a été souligné que la construction de l'aéroport de Naftalan avait commencé en 1975 et il avait été mise en service en 1977. L'aéroport avait cessé de fonctionner en 1997. Le territoire de l’aéroport est de 47 hectares. La longueur de la piste de décollage et d’atterrissage de l'aéroport est égale à 1370 mètres et sa largeur est 35 mètres.