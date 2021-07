Concert de musique chinoise traditionnelle à l’Université des Langues d’Azerbaïdjan

Bakou, 23 juillet, AZERTAC

Un concert de musique traditionnelle chinoise dédié au 100e anniversaire du Parti communiste chinois a été organisé à l'Institut Confucius de l'Université des Langues d'Azerbaïdjan.

Le directeur de l'Institut Confucius, Rafig Abbassov a indiqué que l’année 2021 revêtait une importance historique internationale en Chine. Car cette année marque le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois (PCC). Suite à la victoire de la révolution, la République populaire de Chine a été établie. Depuis lors, le PCC a conduit le peuple chinois vers la mise en place d'un système socialiste à la chinoise, ainsi que des réformes politiques et économiques, l'ouverture et le socialisme moderne, la lutte pour le grand renouveau du peuple et l'instauration d'un classe moyenne prospère en Chine.