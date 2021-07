De fortes pluies fait plusieurs morts en Inde

Bakou, 24 juillet, AZERTAC

Au moins 136 décès ont été enregistrés dans des incidents liés à des chutes de pluie au cours des dernières 48 heures dans l'Etat du Maharashtra, dans l'ouest de l'Inde, selon l’agence Xinhua.

Les incidents se sont produits après que de fortes pluies ont déclenché des glissements de terrain et des inondations qui ont recouvert les zones basses, la plupart des décès ayant été signalés dans le district côtier de Raigad et le district occidental de Satara.

Outre plus de 3.900 personnes évacuées et environ 2.000 autres hébergées dans des camps de secours, l'Etat a également signalé 55 personnes disparues et 70 autres blessées jusqu'à présent dans divers incidents. Plusieurs personnes sont par ailleurs toujours piégées sous les décombres dans le district de Raigad et des opérations de sauvetage sont en cours.

La marine indienne, ainsi que plusieurs équipes du personnel de la Force nationale de réponse aux désastres Force (NDRF), ont été mobilisées pour des opérations de sauvetage.

De son côté, le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a annoncé le versement d'une indemnité à titre gracieux de 6.716 dollars pour les plus proches parents d'une victime décédée dans les incidents liés aux inondations.

Exprimant sa confiance que les opérations de sauvetage apporteront un soulagement aux victimes, le président indien Ram Nath Kovind a pour sa part déclaré sur un site de micro-blogging qu'il avait appris avec tristesse la nouvelle de victimes dues aux précipitations excessives dans les districts de Raigad, de Ratnagiri et de Satara et dans d'autres régions du Maharashtra.