Nikola Selakovic: La Serbie et l’Azerbaïdjan soutiennent et respectent l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’autre

Bakou, 26 juillet, AZERTAC La Serbie et l'Azerbaïdjan soutiennent et respectent l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'autre. L'Azerbaïdjan est un partenaire stratégique important de la Serbie. Cette rencontre nous a permis de discuter des opportunités de coopération. Nous avons proposé de tenir des dialogues politiques entre les deux pays chaque année, a dit Nikola Selakovic, ministre serbe des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue azerbaïdjanais Djeyhoun Baïramov. Soulignant le haut niveau des relations bilatérales, le ministre serbe des Affaires étrangères a dit que les discussions avaient porté sur l’ouverture des vols directs entre Bakou et Belgrade, la libéralisation des visas et les opportunités de coopération dans les domaines du tourisme et de l'économie.

