Les présidents des parlements turc et pakistanais sont en visite en Azerbaïdjan

Bakou, 26 juillet, AZERTAC

Des délégations conduites par Mustafa Shentop, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, et Assad Qayssar, président de l'Assemblée nationale de la République islamique du Pakistan, sont arrivées pour une visite en Azerbaïdjan le 26 juillet.

À leur descente d’avion à l’Aéroport international Heydar Aliyev où flottaient les drapeaux nationaux de la Turquie et du Pakistan, les présidents des parlements turc et pakistanais ont été accueillis par Ali Husseynli, premier vice-président du Milli Medjlis, Adil Aliyev, vice-président du parlement, et Cahit Bagçi, ambassadeur de Turquie en Azerbaïdjan.