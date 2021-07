Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation menée par le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie VIDEO

Bakou, 27 juillet, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu mardi 27 juillet une délégation conduite par le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Mustafa Sentop.

Le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Mustafa Sentop, a transmis les salutations du président turc Recep Tayyip Erdogan au chef de l'État.

Le président Ilham Aliyev a remercié Mustafa Sentop pour les salutations et lui a demandé de transmettre les siennes à Recep Tayyip Erdogan.

Il a été évoqué lors de la rencontre que la visite du président de la Grande Assemblée nationale de Turquie en Azerbaïdjan contribuerait au renforcement des relations entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Soulignant l'importance de la visite de la délégation menée par Mustafa Sentop à Choucha, il a été indiqué que la Déclaration de Choucha signée entre les présidents azerbaïdjanais et turc servait à élever les relations bilatérales à un niveau supérieur. La coopération fructueuse entre l'Azerbaïdjan et la Turquie dans tous les domaines a été abordée au cours de l’entretien.

Soulignant l'importance de la première réunion trilatérale des présidents des parlements d'Azerbaïdjan, de Turquie et du Pakistan prévue à Bakou, il a été indiqué que la réunion démontrait l'unité entre les trois pays. Il a été souligné qu'il existait des relations fraternelles entre l'Azerbaïdjan, la Turquie et le Pakistan. En même-temps, le rôle important du soutien de la Turquie et du Pakistan à l'Azerbaïdjan dès les premiers instants de la guerre patriotique a été abordée.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur la coopération interparlementaire Azerbaïdjan-Turquie qui se développe avec succès, et se sont déclarées convaincues que les relations amicales et fraternelles entre les deux pays continueraient de se développer.