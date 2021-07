Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation menée par le gouverneur de l’Oklahoma VIDEO

Bakou, 27 juillet, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 27 juillet une délégation menée par le gouverneur de l'Oklahoma, John Kevin Stitt.

L'importance de la visite du gouverneur de l'Oklahoma John Kevin Stitt en Azerbaïdjan a été évoquée lors de la rencontre. Il a été indiqué que les relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis se développaient avec succès, et les parties se sont déclarées satisfaites de la coopération de l’Azerbaïdjan avec divers États américains, dont l'Oklahoma depuis le début des années 2000.

John Kevin Stitt a dit espérer que sa visite à Zenguilan serait l'occasion de se familiariser avec les projets d'énergie verte et de village intelligent mis en œuvre par l'Azerbaïdjan dans ces régions.

Il a été souligné que la Garde nationale de l'Oklahoma et le ministère azerbaïdjanais de la Défense coopéraient depuis environ 20 ans, et que cette coopération était devenue actuellement un format de partenariat plus élargi.

Au cours de la rencontre, les questions de coopération avec l'Oklahoma dans le domaine de l'agriculture ont été abordées et la formation des étudiants azerbaïdjanais dans cet Etat dans le domaine de l’agriculture a été soulignée.

Les parties ont procédé également à un échange de vues sur les perspectives de coopération.

À l’issue de la rencontre, des cadeaux ont été offerts.