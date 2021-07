L’Azerbaïdjan a légèrement augmenté ses exportations de fruits et légumes

Bakou, 27 juillet, AZERTAC

L'Azerbaïdjan a exporté près de 330,9 mille tonnes de fruits et légumes durant le premier semestre de l’année courante. Le coût de ces exportations de fruits et légumes réalisées en six mois s’est chiffré à 306,4 millions de dollars américains, a-t-on appris auprès du Comité national des Douanes.

Il est à noter que le pays en avait exporté 327,2 mille tonnes pendant la même période de l'année passée et la valeur de ces exportations avait constitué 328 millions de dollars.