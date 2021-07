Le ministère de la Défense: Les positions de l'armée azerbaïdjanaise en direction de Kelbédjer ont subi des tirs

Bakou, 27 juillet, AZERTAC

Le 27 juillet à 16h00, les unités des forces armées arméniennes ont tiré avec des fusils de précision et des armes automatiques depuis leurs positions situées dans le territoire des villages de Youkhary Chordja et Zerkend du district de Bassarketcher sur les positions de l'armée azerbaïdjanaise en direction des villages de Zeylik et Youkhary Aïrym de la région de Kelbédjer.

Les troupes arméniennes ont été réduites au silence à la suite des mesures de riposte prises par les unités militaires azerbaïdjanaises, a-t-on appris auprès du ministère de la Défense.

Il n'y a pas de perte en vies humaines dans les rangs de l'armée azerbaïdjanaise.