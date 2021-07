Inde: au moins 18 morts et 25 blessés dans un accident de bus

Bakou, 28 juillet, AZERTAC

Au moins 18 personnes ont été tuées et 25 autres blessées lorsqu'un camion est entré en collision avec un bus dans l'État indien de l'Uttar Pradesh, selon les médias locaux.

En raison du mauvais état des routes et de la circulation dense, de graves accidents de la route se produisent souvent en Inde. Chaque année, plus de 100 000 personnes sont tuées dans des accidents de la route, et 300 000 à 400 000 sont blessées dans le pays.